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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

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Mersinde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında il merkezi ve Tarsus ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Tarsus'ta 3, il merkezinde 2 kişi yakalandı.

Terör örgütü adına faaliyette bulundukları iddia edilen 5 zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: AA


 

Etiketler: terör örgütü, Mersin, DEAŞ
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