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Ticaret Bakanlığından ithalatta korunma önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli "polietilen tereftalat" ürününün ithalatında 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

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Ticaret Bakanlığından ithalatta korunma önlemi

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Kore Cumhuriyeti menşeli "polietilen tereftalat" ürününün ithalatı için iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülen soruşturmaya ilişkin karar yer aldı.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, söz konusu eşyanın ithalatında 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verdi.

Söz konusu ürün için ilk yıl yüzde 6,5, ikinci yılda ise yüzde 6 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: ticaret bakanlığı, kore, ithalat
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