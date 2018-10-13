Van'da 57 göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran-Muradiye kara yolunda gerçekleştirilen uygulamada, bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.

Kontrollerde aracın kasasında bulunan 50 Afganistan, 1 İran ve 6 Pakistan uyruklu göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı tespit edilen Ö.P. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA