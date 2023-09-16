Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.09.2023 10:14

Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi.

Erdemli istikametine seyir halinde olan çöp kamyonu kavşaktan dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor.

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Akdenizli balıkçılar ilk ağlarını denize attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Piyasalar Fed'e odaklandı
11:37
Paris-Rabat ilişkileri deprem ile beraber daha da uzaklaştı
11:35
Bakan Bolat: Enerjide merkez olma hedefimiz var
11:31
Muğla'ya gelen ziyaretçi sayısı 2,5 milyona dayandı
11:26
Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılıyor
11:22
Sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı
Sel savaş alanına çevirdi: Hayalet şehir 'Derne'
Sel savaş alanına çevirdi: Hayalet şehir 'Derne'
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Milas Kıpıkırı Mahallesi
Yakın Rotalar: Milas Kıpıkırı Mahallesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ