Mersin'de çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi.

Erdemli istikametine seyir halinde olan çöp kamyonu kavşaktan dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor.