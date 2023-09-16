Yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ve otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, yolcu otobüsündeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilin 3 şeritli yolda kontrolden çıkıp adeta otobüsün altına girdiği anlar ile kadın yolcunun çarpmanın etkisiyle savrulup şoförün yanına düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Ali N. idaresindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otobüsün otomobili yaklaşık 95 metre sürüklediği kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 18 yolcudan 4'ü ve muavin hafif yaralandı.

112 Acil Servis'e yapılan kaza ihbarı üzerine trafik, jandarma ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsünün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.