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Türkiye
AA 16.09.2023 07:15

İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Bayraklı istikametinden Konak yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosikletteki Tarık Yılmaz ve Oğuzhan A. yola savruldu. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bariyerlere çarpan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Oğuzhan A. ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın spor antrenörü ve yazar, Oğuzhan A.'nın ise spor antrenörü olduğu öğrenildi.

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İzmir Trafik Kazası
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