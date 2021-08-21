Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de bir sürücü yerde yatan köpeğin üzerinden geçti
Mersin'de bir sürücü aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Ağır yaralanan köpek barınakta tedavi altına alındı. Polis her yerde köpeğe eziyet eden sürücüyü arıyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, yolda yatan sokak köpeğinin yanında aracını durdurdu.
Sürücü, hayvan tam kalkacağı sırada aracını hareket ettirdi. Köpeği göz göre göre ezdi.
Yaralanan hayvan çevredekilerin yardımıyla barınağa götürüldü. Ağır yaralanan köpeğin tedavisi sürüyor.
Güvenlik kameralarını izleyen polis, aracın plakasını tespit etti. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Mersin
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