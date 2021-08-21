Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocukların "torpil patlatma" oyunu mahalleliyi ayağa kaldırdı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da bir apartman bahçesinde çocuklar torpil patlatınca bina sakinleri patlama ya da deprem oldu sanıp binayı boşalttı. Mahallelinin haber vermesiyle polis, itfaiye, AFAD ve elektrik şirketi ekipleri bölgeye gitti.
Adıyaman'da bir apartmanın bahçesinde çocukların torpil patlatması paniğe yol açtı.
Patlama sesini duyan mahalleli polise, itfaiyeye, elektrik ekiplerine haber verdi.
Apartman sakinleri binayı boşalttı. Paniğe yol açan şey mahalleli çocukların patlattığı torpildi.
Ekipler incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.
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