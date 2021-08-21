Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Aynalı köyünde su baskınları oldu.
Merkeze bağlı Aynalı köyünde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle boşaltmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlar su tahliyesinin ardından ekipler tarafından güvenli bir bölgeye alınacak.
[Fotoğraf: AA]
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