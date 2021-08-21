Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan ve İstiklal Yolu olarak bilinen köprü 1899 yılında yapıldı. Son olarak 2016 yılında restore edildi.

Köprü, Kurtuluş Savaşında önemli bir geçiş yolu olarak kullanıldı. İnebolu'dan Ankara'ya gönderilen silah ve cephane tarihi köprü üzerinden taşındı.

11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi tarihi köprüyü de etkiledi. 122 yıllık köprünün bir bölümü yıkıldı.

Tarihi köprünün onarım çalışmalarının ilerleyen günlerde yapılması planlanıyor.