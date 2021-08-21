Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te katı atık depolama sahasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı. Yangının ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriliyor.
Babasultan Mahallesi'nde atıkların depolandığı bölgede yangın çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı ihbarı üzerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Karabük-Kastamonu kara yoluna yakın olan bölgedeki yangından yükselen duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, yangının ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.
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