Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Aydıncık-Silifke kara yolu Akdere mevkiinde lastiği patlayan otomobilin henüz adı öğrenilemeyen sürücüsü, aracı yol kenarına park etti.
Aynı güzergahta ilerleyen kamyonetin sürücüsü Tolga K., lastiği patlayan otomobilin önünde durarak beraberindekilerle yardıma gitti. Bu sırada, Muhammet Furkan D. idaresindeki otomobil, lastik değiştirmeye çalışanlara ve park halindeki araçlara çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, Tolga K, Serdal G, Erdal K, Rüştü G. ve Gurbet G. yaralandı.
Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Serdar G. yaşamını yitirdi.
Erdal K. ve Rüştü G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.