Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Taner K. idaresindeki otomobil ile Murat K'nin kullandığı otomobil Sungurlu-Boğazkale kara yolu Salman köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Rümeysa K., Büşra Nur K., Abdullah K., Mustafa K., Sevim K., Feyzullah A. ve Başal K. yaralandı.
Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Rümeysa K, Büşranur K. ve Sevim K, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.