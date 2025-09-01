Açık 28ºC Ankara
TRT Haber, AA 01.09.2025 10:11

Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

 

3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda, 8 zanlının yakalandığı bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

Uyuşturucu Mersin Ali Yerlikaya
