Açık 24.6ºC Ankara
Türkiye
AA 01.09.2025 09:10

Denizli'deki yangına müdahale sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla 14 hava aracı yeniden destek vermeye başladı.

Denizli'deki yangına müdahale sürüyor

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

Denizli'deki yangına müdahale sürüyor

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

