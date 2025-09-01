Açık 22.2ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 01.09.2025 06:25

Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?

Yeni haftada sıcak hava etkisini artıracak. Yurt genelinde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde ise yerel yağışlar görülecek. Yeni haftada en yüksek sıcaklık Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 33 derece olacak.

[Fotograf: AA]

Sıcak hava etkisini artıracak, yurdun bazı bölgelerindeyse yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak bekleniyor.

Sağanak, yarın Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarında etkili olacak.

Çarşamba günü ise Samsun, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklık, yeni haftada mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

3 büyükşehirde hava durumu

Yeni haftada Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Kuzey kıyılarda ise sağanak etkili olacak.

En yüksek sıcaklık Başkent Ankara’da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de ise 33 derece olacak.

Ankara Hava Durumu Hava Sıcaklıkları İstanbul İzmir
