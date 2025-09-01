İstanbul'da Balıkçılık Genel Av Sezonu açılış töreni yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu etkinliğe 3 senedir katıldığını söyledi.

Balıkçılığın önemini vurgulayan Gül, "Bizim nesilde hepimizin kitaplardan okuduğu şu altın yumurtlayan tavuk meselesi vardır. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kuralları koymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün, herhangi bir kesimin söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. Sorunları TBMM'nin komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığı, sektör, odalar, balıkçılık yapan esnaf arkadaşlarımız hepiniz biliyorsunuz. İnşallah zaman içerisinde doğa da imkan sağladığı müddetçe bu sorunlar birer birer çözülür." ifadelerini kullandı.

Gül, denizlerin temiz, avlanma araçlarının da bir standardı olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hem zamana uyacağız hem de aynı zamanda nerede avlanacağımızı kendi içimizde belirleyerek, bunlara uymuş olacağız. Son yıllarda gerek teknelerin yapıldığı tersaneler gerek teknelere verilen yakıt gerekse de sektöre verilen balıkçı barınakları başta olmak üzere limanlarımız, satış yerleri, her biri bir öncekinden daha iyi. Yeter mi? Yetmez. Halen ihtiyaç var. Her alanda olduğu gibi balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul'umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak."

Balıkçı tekneleri uğurlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de balıkçılığın, Türkiye'nin ihracatı için önemli olduğunu belirterek, "Biz 2 yıl önce Meclis'te AK Parti grubunun öncülüğünde bir araştırma komisyonu kurduk. Bu komisyonda balıkçılık sektörünün problemleri ve çözüm yolları üzerine önemli bir çalışma yaptık. Belki de Meclis'te şimdiye kadar gördüğüm en çatışmasız, en uyumlu komisyonlardan bir tanesiydi." dedi.

Zengin, TBMM'nin balıkçıların her zaman emrinde olduğunu kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise 2025-2026 Balıkçılık Genel Av Sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş ise sezon açılışının gelenek haline geldiğini, balıkçıların bugün denize açılacağını belirterek, sezonun kazasız belasız geçmesi temennisinde bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da yeni av sezonun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu dua etti.

Ardından Gül ve beraberindekiler, denize açılacak bir balıkçı teknesine geçip telsiz anonsuyla sezonun açılışını yaptı.

Gül ve beraberindekiler, daha sonra güverteden denize açılan diğer tekneleri uğurladı.

Programa, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı İlhan Bal, Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Davut Burhan Toker ve çok sayıda kişi katıldı.