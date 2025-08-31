Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi 19 Mayıs 100. Yıl Tören Alanı'nda 21'inci dönem 2'nci sınıf 892 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, dönem birincisi Muhabere Astsubay Çavuş Ahmet Ağrağlı, yaptığı konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, konuşmasında, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılacak genç astsubayların mezuniyet törenine şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Orgeneral Tokel, "Kara Kuvvetlerimiz coğrafyamızı çevreleyen ateş çemberi içerisinde bir istikrar adası haline gelmiş olan ülkemizin huzur ve güvenliğini temin etmek maksadıyla sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemleriyle, nitelikli personeliyle dünyanın farklı bölgelerinde görev ve sorumluluk üstlenerek kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek olmakta, sınır hattında Irak ve Suriye'de kendisine tevdi edilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir." diye konuştu.

Tokel, mezun astsubaylara görevlerinde başarılar dileyerek, şöyle devam etti:

"Rütbelerinizin sizlere, ailenize, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mezun olacak astsubaylarımızın bu günlere gelmesinde büyük paya sahip olan, onları vatan, millet ve bayrak sevgisiyle büyüterek bizlere emanet eden kıymetli ailelerinize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten başta Cumhuriyet'imizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman silah arkadaşlarıyla ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü için vatan, bayrak ve vazife uğrunda seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

"Seçilmiş millet iradesinin emrinde olacaksınız"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da diplomalarını alan astsubaylara rütbelerinin hayırlı olmasını diledi.

Afyoncu, milli ve manevi değerlere değinerek, "Şehadet anlayışımız var. Ölüme, düğüne gider gibi giden bir milletin önünde hiçbir güç duramaz. Bunu Milli Mücadele döneminde çökmüş bir imparatorluğun enkazından milli devlete Atatürk'ün liderliğinde çıkarak gösterdik. Ordu millet dayanışmasını sağladığımız müddetçe güçlüyüz. Her zaman Türk milletinin seçtiği, seçilmiş millet iradesinin emrinde olacaksınız." ifadesini kullandı.

Daha sonra eğitimlerini dereceyle bitiren astsubay çavuşlara ve misafir askeri personele diplomaları verildi. Sancak devir töreninin ardından sancaktar ve sancak muhafızı astsubay çavuşlara diplomaları teslim edildi.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı ile 100. Yıl Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle sona eren programın ardından öğrenciler, aileleriyle buluştu.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serdar Salman, Prof. Dr. Talat Canbolat, Tümamiral Erhan Aydın, Tümgeneral Burhan Aktaş, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Sadi Kahyaoğlu, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ile aileler katıldı.