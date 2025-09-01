Açık 24.6ºC Ankara
AA 01.09.2025 09:20

Okullarda uyum haftası ile birlikte trafik yoğunluğu da başladı

İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başladığı haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Okullarda uyum haftası ile birlikte trafik yoğunluğu da başladı
[Fotograf: AA]

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı.

Okul servislerinin de yola çıktığı haftanın ilk iş gününde kent genelinde sabah saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, aralıklarla Maltepe'ye kadar etkili oluyor. Karşı yönde Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde de araçlar ağır ilerliyor.

Okullarda uyum haftası ile birlikte trafik yoğunluğu da başladı

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Ataşehir'de, Edirne yönünde Sultanbeyli ile Dudullu arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir'e kadar uzuyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Esenyurt, Mahmutbey gişeleri ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

