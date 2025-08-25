Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.08.2025 09:35

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazada tıra çarpan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan minibüsün, dün Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde D-400 kara yolunun kenarında duran tıra çarpması sonucu minibüsteki bakım personeli Yıldız Polat ve devlet koruması altındaki Farah adlı yabancı uyruklu kız çocuğunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürdü.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Zemin A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Farklı hastanelerdeki tedavileri devam eden 8'i çocuk 9 kişiden S.G'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
Öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Kaza

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarpmıştı. Kazada minibüste bulunan devlet koruması altındaki çocuklardan Farah ile Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bakım personeli Yıldız Polat hayatını kaybetmiş, sürücü Mehmet Zemin A. ve 8'i çocuk 9 kişi yaralanmıştı. Sürücü Mehmet Zemin A, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Tır sürücüsü Mahmut B, kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor" ifadesini kullanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazasında hayatını kaybeden Farah ve Polat için başsağlığı dilemişti.

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 73,5 oldu
10:34
Altının gramı 4 bin 442 liradan işlem görüyor
10:29
Güven endeksi ağustosta hizmet ve perakende sektörlerinde arttı
10:11
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99’u doldu
09:59
Grok sohbetleri internete sızdı: Kişisel veriler tehlikede
09:53
TRT’nin dijital dünyasında keyifli film ve dizi önerileri
Paris'te gün doğumu
Paris'te gün doğumu
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ