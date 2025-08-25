Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
AA 25.08.2025 09:28

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 kişi tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine sevk edilmeden önce barındırıldıkları ve "şok evi" olarak tabir edilen adreslerin belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese ve araca yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyonda muhafaza altına alınan 9 yabancı uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Çalışmaların devamında göçmen kaçakçılığına finansal kaynak sağlandığı ve havale ofisi olarak kullanıldığı belirlenen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli daha yakalandı.

Adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen 389 bin 995 avro, 191 bin 740 dolar, 7 bin sterlin, 480 bin 290 lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Düzensiz Göçmenler Göç İstanbul İnsan Kaçakçılığı
