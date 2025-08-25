Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
AA 25.08.2025 08:51

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 16 yaralı

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında kamyon ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik bir süreliğine durdu. Kazada1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 16 yaralı

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Edirne istikametinde araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.​​​​​​​

