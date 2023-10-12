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Türkiye
AA 12.10.2023 17:14

Mersin'de 18 katlı binada yangın çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 18 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'de 18 katlı binada yangın çıktı
[Fotograf: AA]

50. Yıl Mahallesi'nde 18 katlı bir binanın son katındaki Suriye uyruklu H.S'ye ait dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdeki saunada başladığı değerlendirilen yangın, kısa sürede ikametin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Mersin'de 18 katlı binada yangın çıktı

Ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları, evcil hayvanlarını kucağında taşıdı.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Müdahale sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Hasar oluşan dairede soğutma çalışması sürüyor.

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