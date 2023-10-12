Gecekondusunu yıkmaya gelen kepçe operatörüne ateş açtı

Mamak ilçesine bağlı Şahap Gürler Mahallesi Şehit Serdar Öztürk Caddesi'nde Mulla E. ile gecekondusunu yıkmaya gelen ekipler arasında öğle saatlerinde tartışma başladı.

Mulla E. yıkım kararı olmaksızın gecekondusunu yıkmaya çalıştıklarını öne sürerek ekiplere tepki gösterdi.

Evinin haksız yere yıkılmak istendiğini savunan ve içeride eşyalarının bulunduğunu söyleyen Mulla E, ekiplerin çalışmayı durdurmamaları üzerine evden çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan bazı saçmalar kepçe operatörü Turgut A'ya isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine takviye ekip sevk edilirken Mulla E. gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Turgut A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ev sahibi ile ekipler arasında yaklaşık 2 hafta önce de benzer problemlerin yaşandığı ve o süreçte de gecekondunun duvarının yıkıldığı öğrenildi.