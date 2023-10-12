Trabzon'da düğünde havaya ateş açan 7 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, sosyal medya hesaplarında Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş edildiği görüntüleri tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordineli çalışmaları sonucu tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 76 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

"Namludan çıkan ses bir masumun son nefesi olabilir"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın eğlenceleri ve mutluluklarında silahla kutlama yapmamaları gerekmektedir. İlimiz genelinde bu tip silahla sözde kutlamalar sonucu yorgun mermiden vefat ve yaralanmalar devam etmektedir. Namludan çıkan sesin bir masumun son nefesi olabileceği akıldan çıkarılmadan bu tip sözde kutlamaların ve alışkanlıkların son bulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için çalışmalarına artan bir azim ve kararlılıkla devam eden İl Jandarma Komutanlığı 'Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısını bu operasyonla yenilemiştir."