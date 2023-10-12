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Türkiye
AA 12.10.2023 15:35

Muğla'da kayalıklara çarpan tır paramparça oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde kayalıklara çarparak parçalanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'da kayalıklara çarpan tır paramparça oldu
[Fotograf: AA]

24 yaşındaki Fırat Özcan yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen plastik malzeme yüklü tır, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptıktan sonra parçalandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

Muğla'da kayalıklara çarpan tır paramparça oldu

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Muğla'da kayalıklara çarpan tır paramparça oldu

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ekiplerince malzemelerin taşınmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

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