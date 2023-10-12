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Türkiye
AA 12.10.2023 14:43

Adana'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çeşitli atıklar biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Adana'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı
[Fotograf: İHA]

​​​​​​​Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9. katında bulunan dairede yalnız yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Ö.'nün evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbar yapıldı.

Adana'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Adrese giden zabıta ekipleri, Yıldız Ö'nün evinde çöp ve çeşitli atıklar biriktirdiğini belirledi.

Bunun üzerine ikamete belediyenin temizlik ekipleri yönlendirildi.

Temizlik görevlileri, yaptıkları çalışmayla evden iki kamyon çöp ve çeşitli atıklar çıkardı.

Adana'da bir evden 2 kamyon çöp çıktı

Yıldız Ö'nün eşini yaklaşık 20 yıl önce kaybettiği, kimsesinin bulunmadığı ve iki yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanmasının ardından çöp ve atık biriktirmeye başladığı öğrenildi. 

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