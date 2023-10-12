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Türkiye
AA 12.10.2023 15:42

Bursa'da tarım makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çalışırken hareket eden traktörün arkasına bağlı tarım makinesinin altında kalan aynı aileden 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Bursa'da tarım makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İlçeye bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde tarlada çalışan Mehmet (81), eşi Şerife (79) ve oğulları İbrahim Ethem Mehmet Zengin, çalışır durumdaki traktörün arkasına bağlı bulunan makineyle topladıkları yabani otları temizlemeye başladı.

Bu sırada traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu yaşlı çift ile oğulları tarım makinesinin altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şerife Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan baba ile oğlu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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