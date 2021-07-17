Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Hatay

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Bakan Pakdemirli bölgede incelemelerde bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Vatandaşlarımıza buradan yeniden hatırlatma yapmak istiyorum.



Bu bayramda yeşile hasretimiz bitsin ama özenimiz bitmesin.



Yeşil Vatanı hep birlikte koruyalım, kollayalım. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 17, 2021

Bakan Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yapıyor. https://t.co/x2V3dIl5J8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 17, 2021

Yanan yerlerin tekrar imara açılmayacağını ve tekrar ağaçlandırılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, Mersin'de Bin 500 hektarlık alanın Hatay'da ise 200 hektarlık alanın yangından etkilendiğini açıkladı.