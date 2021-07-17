İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akalan Gişelerde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Araçta narkotik köpekle arama yapan ekipler, bagajda çöp poşeti içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.