Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de durdurulan araçta 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, gişelerde durdurulan bir otomobilde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akalan Gişelerde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Araçta narkotik köpekle arama yapan ekipler, bagajda çöp poşeti içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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