Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 05:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da depo yangını: Tonlarca saman kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tonlarca saman kül oldu.
İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesi'nde saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.
Depoda bulunan samanlara sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda bulunan tonlarca saman küle döndü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
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