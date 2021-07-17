Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 04:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Onur Y. idaresindeki otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yaralılar araçta sıkıştı
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Sinan A. ve Nihat O., araçta sıkıştı. Yaralılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve Sinan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası İtfaiye
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