Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Onur Y. idaresindeki otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaralılar araçta sıkıştı

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Sinan A. ve Nihat O., araçta sıkıştı. Yaralılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve Sinan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.