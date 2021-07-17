Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hassa'da orman yangını: 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.
Hassa'da ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale sürüyor.
Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan itfaiye erleri daha sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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