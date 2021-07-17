Marmaris'ten günübirlik tatil için Emecik Mahallesine gelen ve ormanda yürüyüşe çıkan Ethem Yüksel'den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve MAG-AME ekipleri Emecik Mahallesinde arama çalışması başlattı.

3 saat sonra bulundu

Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yüksel'i Goca Dağ mevkisindeki kırsal alanda bitkin halde buldu. Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.