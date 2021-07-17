Gümüşlük Mahallesi'nde sarp bölgedeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve su tankeriyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın söndürüldü

Yangın söndürülürken, ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Yangında 2 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.