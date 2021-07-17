Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:26Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Gümüşlük Mahallesi'nde sarp bölgedeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.
Rüzgar ve kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve su tankeriyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın söndürüldü
Yangın söndürülürken, ekipler soğutma çalışması yürütüyor.
Yangında 2 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.
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