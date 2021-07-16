Almanya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen Ali İhsan Çomuk idaresindeki otomobil, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde düğün konvoyunda bulunan Yasin Sert kontrolündeki bir otomobil ve Burak Akbulut yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Gurbetçi çift hayatını kaybetti

Kazada, gurbetçi sürücü Ali İhsan ve eşi Elmas Çomuk olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücü Sert ile otomobillerdeki Burak Akbulut, Ahmet Asal, Hüseyin Bildirici, Osman Bildirici ve Elmas Çomuk yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çomuk ile Hüseyin ve Osman Bildirici'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.