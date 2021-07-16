Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve ilçe büro amirlikleri ekiplerince, geçen ay ve bu ay düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 67 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, bir şüpheli de soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalama kararı bulunan bir kişi yurt dışında

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunun bir kişinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.