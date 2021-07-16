Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 1. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü personeli de arazözleriyle alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, çevredeki 5 tesise daha sıçradı. Yangının sıçradığı fabrikalar arasında 1 tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının yanı sıra 2 de depo yer aldı.

Yangına müdahale çalışmalarına polis TOMA'sı da dahil oldu.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine giderek bilgi aldı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

[Fotoğraf: AA]

Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangın, büyük hasara yol açtı.