Kahramanmaraş'taki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 5 tesise daha sıçrayarak büyüdü. Yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 1. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü personeli de arazözleriyle alevlere müdahale etti.
Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, çevredeki 5 tesise daha sıçradı. Yangının sıçradığı fabrikalar arasında 1 tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının yanı sıra 2 de depo yer aldı.
Yangına müdahale çalışmalarına polis TOMA'sı da dahil oldu.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine giderek bilgi aldı.
Yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.
Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangın, büyük hasara yol açtı.
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