Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir olaya müdahaleye gelen polis aracını taşladığı ileri sürülen Ramazan A. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ramazan A'yı gözaltına almak için Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki ikametgahına gitti.

Polisi bıçakladı

Evde polislere direnen Ramazan A, yaşanan arbede sırasında polis memuru H.Ç'yi sırtından bıçakladı. Polis memuru, sırtına aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Gözaltına alınan Ramazan A. ise Doğankent Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye götürülen polis memuru, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.