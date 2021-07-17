Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 04:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Dedesiyle birlikte Geyve'nin Bozören Mahallesi'ndeki su kanalına hayvan otlatmaya giden 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli, kanala taş attığı sırada suya düştü.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.
10 personel, 4 araç ve iki arama köpeğinden oluşan ekipler arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 6 saat sonra Ömer Ali'nin cansız bedeni kanala düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta suda bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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