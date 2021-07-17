Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda saman yüklü tır küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda saman yüklü tırda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, kupayı dorseden ayırarak hasarın büyümesini önledi. Alevlere teslim olan tır dorsesi küle döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde seyreden saman yüklü tırda yangın çıktı.
Samanların tutuşması sonucu tırı alevler sardı. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurarak kupa ile dorseyi ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Dorse kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan tırın dorse bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 07:21
- 06:19
- 06:44
- 06:04
- 05:43
Sıradaki Haber
İzmir'de durdurulan araçta 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz