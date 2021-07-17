Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde seyreden saman yüklü tırda yangın çıktı.

Samanların tutuşması sonucu tırı alevler sardı. Yangını fark eden sürücü, tırı durdurarak kupa ile dorseyi ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Dorse kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan tırın dorse bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.