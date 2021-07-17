Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundaki tabela direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İnegöl'de Mustafa Biçen isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bariyere çarpan araç, akaryakıt istasyonundaki tabela direğine çarparak durabildi. Kazada Mustafa Biçen isimli sürücü yaralandı.
İlk müdahalesi akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından kaza yerinde yapılan Biçen, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Biçen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, bariyerlere çarpan araç savrularak akaryakıt istasyonuna giriyor. Kaza anında akaryakıt istasyonunda bulunanlar ise kısa süreli panik yaşıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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