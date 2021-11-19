Diyarbakır Kayapınar İlçesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Karakuş'a, yaklaşık 10 yıl önce sol bacağındaki rahatsızlık sonrası mermer kemik hastalığı teşhisi konuldu. 10 yılda 17 ameliyat geçiren Karakuş, tedavinin devamı için Ankara'ya sevk edildi.

Aynı hastalıktan daha önce kardeşini kaybeden Karakuş, yaşadığı acıların son bulması için yetkililerden destek istiyor.

Karakuş, hareket etmekte zorlandığını anlatarak, "Elim kolum bağlı. Adım atamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı bile evde göremiyorum." dedi.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren Karakuş, kendisine uzanacak yardım eli ile bu hastalıktan kurtulmayı istediğini anlattı.

"Çocuğum gözümün önünde eriyor"

Anne Muzaffer Karakuş ise oğlunun yaklaşık 10 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdürdüğünü, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Anneyim, yüreğim yanıyor. Çocuğumun durumu gittikçe daha da kötüye gidiyor. Acilen ameliyat olması lazım. Çocuğum gözümün önünde eriyor. Dayanamıyorum bu acıya. Bir oğlumu 13 yaşındayken bu hastalıktan kaybettim. Bir evladımı bu hastalıktan kaybettim, bu evladımı da kaybetmek istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz."