Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rus turist denizde boğuldu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya’nın Gaziapaşa ilçesinde tatil yapan 24 yaşındaki Rus vatandaşı Aydar Akupo, yüzmek için girdiği denizde boğuldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selinus Plajı'nın Kızılin mevkiinde meydana geldi. Rusya'dan Gazipaşa'ya tatile gelen Aydar Akupo, arkadaşlarıyla denize girdi. Bir süre sonra kıyıya doğru yüzmeye başlayan arkadaşları, Aydar Akupo'nun yüzeyde hareketsiz kaldığını fark etti.
[Fotoğraf: DHA]
Dalgalarla baş edemedi
Dalgalı denizde yüzen turistlerin yardım isteğini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçıların da yardımıyla tekneye alınan Akupo, Gazipaşa Limanı'na götürüldü. Sağlık ekipleri, Akupo'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Aydar Akupo'nun cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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