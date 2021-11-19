İiki evin duvarı arasına sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Vatandaşların çabaları sonuç vermeyince, durum itfaiyeye bildirildi.

Bölgeye gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, iki duvar arasında kalan kediyi kurtarmak için uzun uğraş vermelerine rağmen kediyi çıkartamadılar.

Ev sahibinden izin alan itfaiye ekipleri, evin duvarını kırarak boşluk oluşturdu.

Ardından kedi bir itfaiye eri tarafından çıkarıldı.

Bitkin ve korkmuş vaziyetteki kedi veterinere götürüldü.

Önemli olan kedinin kurtarılması

Ev sahibi Kadir Ersin, “Çocuklar kedi sesi duymuşlar bana söylediler. Ben de itfaiyeyi aradım, itfaiye ekipleri geldi kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştılar ama başaramayınca evin odasından delik açmak istediler. Ben de izin verdim duvarı kırdılar ve kediyi çıkardılar. Hiç sıkıntı yok, duvarın kırılması önemli değil. Önemli olan kedinin kurtarılması” dedi.