Belkız Mahallesi’ndeki boş arazide 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Kaya'nın cenazesi, otopsisinin ardından toprağa verildi.

150 ayrı güvenlik kamerası izlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden boşandığı belirtilen Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili çalışma başlattı. Bölgede yaşayanların bilgisine başvuran polisler, çevredeki 150 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi.

Yapılan araştırma sonunda polis, şüphelinin Tevfik Darıcıoğlu olduğunu saptadı. Adresinde bulunmayan Darıcıoğlu, dün cinayetin işlendiği mahalledeki bir arkadaşının evinde yakalandı.

"Hakaret edince bıçakladım"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Darıcıoğlu’nun, "Pazartesi günü akşam saatlerinde alkol aldım. Gece geç saatlerde de Neslihan Kaya ile buluştuk. Otomobile bindikten sonra Neslihan ile aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana hakaretler edince alkolün etkisiyle kendimi kaybedip bıçaklamaya başladım. Sonra da gidip boş araziye cesedini bırakıp kaçtım. Alkollü olduğum için kendimi kaybetmiştim" dediği belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen Tevfik Darıcıoğlu, çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.