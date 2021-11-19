Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir açıklarında, Yunan güçlerince Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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