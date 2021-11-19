Çok sayıda belediyenin de katılımcı olduğu protokolün imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem,Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve birçok belediyeyi temsil eden yetkililer katıldı. İmzalanan protokol kapsamında oluşturulan telefon numarasını arayan kadınlara rehberlik edilerek şiddetten kurtulmanın yöntemleri anlatılacak.

Şiddet gören kadınların telefonu arayıp yardım istediklerinde kolluk kuvvetlerine haber verilerek mümkün olan en kısa sürede kurtarılması sağlanacak.

İçişleri Bakanlığının halihazırda Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) de bulunuyor. Bir panik butonu gibi çalışan uygulama, telefonlara indirilebiliyor.