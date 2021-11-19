Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokak hayvanları için Tatvan'a 14 ton mama gönderildi
[Fotoğraf: AA ]
Hayvan Hakları Federasyonu ile çevrim içi teslimat platformu "Getir" tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine 14 ton mama gönderildi.
Tatvan Belediyesinin ek hizmet binasındaki depolara boşaltılan kuru mamalar belediye koordinasyonunda bölgedeki il ve ilçelere dağıtılacak.
Mamaları Bingöl, Artvin, Van, Siirt, Muş, Bulanık, Malazgirt, Ahlat, Adilcevaz ve diğer bazı yerleşim birimlerine göndermeye başladıklarını belirten Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Ömer Atış, "Şu an Bulanık Belediyesinden gelen arkadaşlara oraya gönderilecek mamaları teslim ediyoruz. Katkılarından dolayı Getir ve HAYTAP'a, desteklerinden dolayı da Tatvan Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Etiketler: Bitlis Sokak Hayvanları
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