Tatvan Belediyesinin ek hizmet binasındaki depolara boşaltılan kuru mamalar belediye koordinasyonunda bölgedeki il ve ilçelere dağıtılacak.

Mamaları Bingöl, Artvin, Van, Siirt, Muş, Bulanık, Malazgirt, Ahlat, Adilcevaz ve diğer bazı yerleşim birimlerine göndermeye başladıklarını belirten Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Ömer Atış, "Şu an Bulanık Belediyesinden gelen arkadaşlara oraya gönderilecek mamaları teslim ediyoruz. Katkılarından dolayı Getir ve HAYTAP'a, desteklerinden dolayı da Tatvan Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.