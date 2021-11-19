Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 460 litre sahte alkol ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gazi Mahallesi'nde bir ikamette sahte alkol bulunduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonda bidonlara doldurulmuş 460 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki Malatya
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